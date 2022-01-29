الموت يفجع الفنان حمزة نمرة

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للفنان ” حمزة نمرة ” على موقع إنستجرام في منشور عن وفاة والده الدكتور ” حسام مصطفى نمرة ” داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمنيل حيث كان يتلقي العلاج بها منذ شهور إثر تعرضه لأزمة صحية .

وجاء في نعي والد حمزة نمرة : ” بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم” .. إنا لله وإنا اليه راجعون ” .

وتابع : ” ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة .. والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب .. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى ” .

وأضاف المنشور كاشفا عن إصابة حمزة نمرة بفيروس كورونا : ” بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بڤيروس كورونا .. نسألكم الدعاء له ولأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان ” .