كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 02:57 مساءً - نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار ” تركي آل الشيخ ” تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر تضمنت صورة لفنان العرب الفنان السعودي ” محمد عبده ” تجمعه بأطفاله .
فظهر محمد عبده في الصورة برفقة أربعة من أطفاله من بينهم مولوده الجديد الذي رزق به مؤخرا وأسماه ” سلمان ” تيمنا بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين والذين أشاروا في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بين محمد عبده وأولاده حتى أن واحدا منهم هو نسخة عن والده .
يذكر أن الفنان محمد عبده لديه 11 ولدا وبنتا وهم: نورة، ودّ، ريم، هيفاء، عبدالرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود، وسلمان .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول ل ” سلمان ” مولود الفنان محمد عبده الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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