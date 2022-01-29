شاهد .. الظهور الأول ل ” سلمان ” مولود الفنان محمد عبده الجديد

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 02:57 مساءً - نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار ” تركي آل الشيخ ” تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر تضمنت صورة لفنان العرب الفنان السعودي ” محمد عبده ” تجمعه بأطفاله .

فظهر محمد عبده في الصورة برفقة أربعة من أطفاله من بينهم مولوده الجديد الذي رزق به مؤخرا وأسماه ” سلمان ” تيمنا بإسم خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين والذين أشاروا في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بين محمد عبده وأولاده حتى أن واحدا منهم هو نسخة عن والده .

يذكر أن الفنان محمد عبده لديه 11 ولدا وبنتا وهم: نورة، ودّ، ريم، هيفاء، عبدالرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود، وسلمان .