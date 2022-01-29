ويتجدّد النجاح.. نجوى كرم تغني الحب على متن سفينة النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما تألقت خلال مشاركتها في رحلات “ستارز أون بورد” خلال السنوات الماضية، ها هي النجمة اللبنانية نجوى كرم تجدد نجاحها مع سفينة النجوم في عيد الحب القادم.

وضربت نجوى كرم موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور بلقاء الجاليات العربية بمناسبة عيد الحب، حيث ستبحر مجددًا مع سفينة النجوم وكوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر شباط/فبراير 2022.

واسترجعت نجوى كرم بعض الذكريات من حفلاتها في ستارز اون بورد خلال السنوات الماضية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مجموعة صور من حفلاتها اثناء مشاركاتها السابقة في رحلات ستارزاون بورد.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي نشرتها نجوى كرم، فأبدى محبوها حماسهم للقائها على منى سفينة النجوم، كما تبادلوا التعليقات معها، حول الأغنيات التي ستقدّمها خلال الرحلة هذا العام.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا واستماعًا عبر مواقع الموسيقية وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.