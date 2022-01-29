ميزات جديدة من هواتف آيفون.. تعرف عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة iOS، تمنح هواتف آيفون ميزات جديدة.

ومن بين أبرز ما حملته نسخة iOS 15.4 الاختبارية الجديدة ميزة تساعد مالك هاتف آيفون على فتح قفل شاشة الهاتف بالاعتماد على بصمة الوجه حتى في حال ارتدائه للكمامة أو النظارات، ودون الحاجة للاستعانة بساعة Apple Watch.

وأشارت آبل إلى أن الميزة الجديدة ستعمل مع هواتف iPhone 12 ونسخ هواتفها من الفئات الأحدث، كما أنها قد تعاني من بعض المشكلات في حال كان الشخص يرتدي نظارات شمسية بعدسات غير شفافة.

وحمل إصدار iOS 15.4 للمستخدمين أيضا 37 رمزا ووجها وتعبيرا جديدا يمكن استعمالها مع الرسائل، إضافة إلى إعدادات تسهل ضبط الألعاب في الهاتف لكل لعبة على حدة بحسب «rt».

ولم تنس آبل حواسبها اللوحية والمحمولة أيضا من الميزات الجديدة، إذ أضافت لنسخ أنظمة iPadOS 15.4 و الجديدة macOS 12.3 تقنيات تساعد على التحكم بتلك الأجهزة عبر الأوامر الصوتية بسلاسة وسهولة.