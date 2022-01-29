محمد نجاتي من طبيب إلى سائق شاحنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلعب الممثل محمد نجاتي دور البطولة في مسلسل “فيلا 101″، بمشاركة هاجر الشرنوبي، ومنة عرفة، وأحمد عبد الله محمود، ووفاء قمري، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، حيث قال: أجسد شخصية طبيب أمراض نساء خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، شقيق الشخصية التي تقدمها منة عرفة، ويدخل في صراعات مع الشخصية التي تقدمها هاجر الشرنوبي.

وأضاف نجاتي: “مشغول حالياً بتصوير المسلسل (ولهان)، الذي يشارك في بطولته منذر رياحنة، وريم أحمد، وحامد الشراب، وإيمان رجائي، وسيناريو وحوار ورشة Big pen، وهو من إخراج بلال العربي”، والمسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب، حول قصة صحفية تدعى “حنين”، تدفعها ظروف عملها للسفر لإعداد تقرير صحفي عن قصر مهجور منذ سنوات طويلة.

وتابع: “أجسد من خلال المسلسل، شخصية “حسين”، سائق الشاحنة التي تمر من أمام القصر باستمرار منذ أعوام، وتتوالى الأحداث الدرامية لتواجه الصحفية مصيرها المحتوم برفقة خطيبها مع “ولهان” ساكن القصر.

يذكر أن آخر ظهور لمحمد نجاتي تليفزيونيا من خلال مشاركته في بطولة حكاية “رق الحبيب”، من مسلسل “ورا كل باب”، إخراج إسماعيل فاروق، وجسد خلال الحكاية شخصية شاب يدعى “معتز”، لديه طموحات ويسعى لتحقيق حلم كبير، وتتوالى الأحداث ليدخل في صراعات مع والده الذي يجسده خلال الأحداث الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويلعب شخصية رجل أعمال يملك مصانع منتجات ألبان.