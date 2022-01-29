محمد حاتم مصور يحلم بتحقيق حلمه في "منورة بأهلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان محمد حاتم في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج الكبير يسري نصر الله، تأليف محمد أمين راضي، والمقرر إطلاقه يوم 4 فبراير على منصة شاهد vip.

ويقوم حاتم خلال المسلسل بشخصية مهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، ولكنه يكتشف أن ما ينتظره مختلف تمامًا عن أحلامه.

وأطلقت منصة شاهد مؤخرًا المقدمة التشويقية للمسلسل، لتكشف لنا عن لغز معقد في تفاصيل مختبئة في قصاقيص الصور، المسلسل مكوّن من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008، يشارك في بطولة المسلسل: ليلى علوي، باسم سمرة، ناهد السباعي، غادة عادل، أحمد السعدني، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

وفي الوقت نفسه انطلق لمحمد حاتم الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" على قناة dmc وdmc دراما، بجانب منصة Watch it، إذ يستكمل حاتم تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وكان محمد حاتم قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل قصر النيل، والذي نافس به خلال موسم رمضان 2021، كما قدم أعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل "في كل أسبوع يوم جمعة" و"ممالك النار".