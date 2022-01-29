زينب العبد والدة خطيب دينا الشربيني وتقابل بيومي فؤاد بـ"أحفاد ريا وسكينة" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة الشابة زينب العبد للمشاركة في بطولة مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" أمام الفنان بيومي فؤاد، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت زينب "أقدم دور والدة خطيب دينا الشربيني، دور كوميدي جدا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور"، لافتة إلى استمتاعها بالعمل مع بيومي فؤاد "قمر ومتعاون جدا ودمه خفيف وسلس".

وعن حالة النشاط المسرحي التي تسبب فيها موسم الرياض، أكدت أن "أحفاد ريا وسكينة" هو العرض الأول لها بالموسم، لكنها سعيدة بحالة النشاط التي حدثت بسبب موسم الرياض، خاصة وأنه فتح باب عمل للكثير من الناس، من بينهم شباب تخرجوا في أكاديمية الفنون، وشباب موهوب.

زينب حضرت مؤخرا العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل" بدعوة من صديقتها "الانتيم" الفنانة لمى كتكت، المشاركة في العمل: "سعيدة لـ لمى ولكل فريق العمل".

"تماسيح "النيل" إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، محمد جمعة، كريم عفيفي، محمد ثروت.