بالفيديو: ميريام فارس تشوق متابعيها.. ما جديدها؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شوّقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بفيديو جديد نشرته على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيتها الجديدة.

وبالفيديو ظهرت ميريام من داخل الطائرة لتُبلغ المتابعين أنها ستقوم بإطلاق أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “هذا_الحلو” وذلك من المملكة العربية السعودية. وكتبت: “أغنيتي الجديدة التي سأقدمها الليلة في افتتاح Formula E في المملكة العربية السعودية الرياض استعدوا”.

وإنتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تناقل المتابعون الفيديو وعبروا عن تشوقهم لسماع الأغنية الجديدة كما وعبروا عن محبتهم لميريام.

وكانت ميريام قد شاركت المتابعين بفيديو أطلقت من خلاله تحدي رقص جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.