كيف علق تيم حسن على إطلالة زوجته في حفل “joyawards”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 11:06 صباحًا

أبدى الفنان السوري تيم حسن إعجابه بإطلالة زوجته وفاء الكيلاني وذلك أثناء تقديمها لحفل “joyawards ” الذي أقيم في السعودية.

وتعبيراً عن دعمه لها نشر حسن عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ وفاء الكيلاني معلقاً عليها بقلب أحمر.

ويعد الحفل حدث فني ترفيهي قدمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشاركت في تنظيمه “مجموعة MBC”، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

يذكر أن الكيلاني، تعرضت لموقف محرج كاد أن يتحول إلى إصابة بالغة قبل مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards في الرياض.

وأظهر فيديو متداول من كواليس حفل جوائز Joy awards لقطات للإعلامية وفاء الكيلاني أثناء نزولها الدرج بمسرح الحفل، إذ تعثرت الكيلاني بسبب فستانها الطويل وحذائها ذي الكعب العالي لتفقد توازنها.

وأثناء سقوطها، تعلقت بالسور الجانبي للدرج، إلا أنها واصلت تعثرها ليتدخل بعض المصورين والحضور لإنقاذها من السقوط على الدرج ولمساعدتها على النهوض مرة أخرى.