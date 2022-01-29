هذا الشئ يمنعه كريستيانو رونالدو عن ابنه

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تحدث كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وأغنى لاعب كرة قدم في العالم، عن سر رفضه شراء هاتف محمول خاص لنجله.

ويعرف عن كريستيانو رونالدو فرض ضوابط صارمة على نجله كريستيانو جونيور، الذي يلعب في صفوف ناشئي مانشستر يونايتد، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وينطبق هذا الأمر على النظام الغذائي له وكذا استخدامه للتقنية الحديثة.

وقال رونالدو، على هامش تواجده في دبي ومشاركته في معرض “إكسبو 2020 دبي” إنه يرفض شراء هاتف محمول خاص لابنه.

وأوضح الدون أسباب ذلك قائلا: “يقضي وقتاً طويلاً يسألني عن إمكانية إحضار هاتف محمول له، وأقول له لا يمكن الآن”.

وأضاف: “حقيقة هذا الجيل يسبق جيلنا بخطوة، لكن يجب أن نعرف كيف نستخدم التكنولوجيا”.

واختتم: “لا يمكن أن نكون مهووسين، يمكننا استخدام التكنولوجيا ولكن ليس طوال الوقت”.

وخلال تواجده في مؤتمر عن الصحة في معرض “إكسبو دبي” طالب رونالدو الرياضيين الصغار بضرورة الاعتناء بلياقتهم البدنية والذهنية، حيث قال: “الصحة هي أهم شيء نمتلكه، ويجب أن نعتني بها، أنتم الجيل القادم”.

واختتم رونالدو نصائحه قائلاً: “أنا عمري 37 عاماً وما زلت ألعب كرة القدم.. آمنوا بأنفسكم، وغذوا أجسادكم وعقولكم”.