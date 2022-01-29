آيتن عامر حققت حلمها في “بناقص” بعد 18 عامًا.. وسعيدة بردود الفعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدت الفنانة المصرية آيتن عامر سعادتها بردود الفعل التي تتلقاها حالياً بعد طرح أغنيتها المصورة الأولى في مشوارها الفني بعنوان “بناقص” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث زادت نسبة مشاهدات الكليب عن مليوني مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن.

وكشفت أيتن عامر في تصريحات صحفية عن أنها حققت حلمها المؤجل في الغناء منذ 18 عاماً، وأنها كانت وقعت عقداً مع إحدى شركات إنتاج الألبومات الغنائية، وقامت بالتحضير له، وانتهت بالفعل من تسجيل أغنيتين، ثم اتجهت للتمثيل وطالبها أحد الفنانين الكبار بالتركيز في التمثيل لأنها ستستفيد أكثر.

وأشارت إلى أن حلم الغناء ظل يطاردها وغنت في أعمال كثيرة شاركت فيها بالتمثيل، إلى أن جاءت فكرة تقديم كليب غنائي مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وأرجعت أسباب اختيارها أغنية “بناقص” إلى أنها تقدم نموذجًا قريبًا من الفتيات.

وأضافت أيتن: “إن الأغنية كتب كلماتها تامر حسين ولحنها وليد سعد، ووزعها أحمد إبراهيم وأخرجتها بتول عرفة، ويقول مطلعها: “هنتكلم ونحكي في إيه، ولا نصعب يا قلبي عليه، عملنا كتير عشان نرضيه ومبيرضاش، حبيبنا إزاي ده كله كلام، وغدره أهو بان مع الأيام، من الآخر نقوله سلام منستناش، بناقص يلا ما علينا، طلعت ملكش خير فينا، بألف سلامة فاض بينا، نهايته خلاص، يا ريتنا نفضها سيرة، خلاص شيلتني الليلة، وبكرة هردها كبيرة، قصاد الناس”.