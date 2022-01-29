جنات تعود لغناء التترات في “شارع 9”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة المغربية جنات لغناء تيترات المسلسلات بعد غياب عامين، حيث تغني شارات المقدمة والنهاية لمسلسل “شارع 9″، الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ونضال الشافعي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد سلامة، وسميرة صدقي، وهدى الاتربي، وياسر علي ماهر.

ومسلسل “شارع 9” من إخراج محمد عبد الحالق وتأليف الدكتور حسين مصطفى محرم الذي قال في تصريحات صحفية: إنه قام بكتابة كلمات التيترات التي تغنيها جنات ووضع ألحانها مصطفي العسال ووزعها محمد العشي، ويقول مطلعها: “وغلطة ورا غلطة وكريت، والرجل في الشر اتجرت، والنفس ضعفت واضطريت، تدارى جواها ضميرها”.

وأشار محرم إلى أن أحداث المسلسل الذي يعرض حالياً تدور حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في “شارع 9” بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها، ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة، اشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

وكانت جنات غنت تيترات المقدمة والنهاية للعديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: “حكايات وبنعيشها” لليلى علوي، و”زهرة وأزواجها الخمسة” لغادة عبدالرازق، و”كارمن” لريهام حجاج، وكان آخرها قبل عامين “بخط الايد” لأحمد رزق، وإيمان العاضي، وسوسن بدر.