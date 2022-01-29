هيفاء وهبي تتصدّر إنستغرام بإطلالة رائعة من باريس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة الترند في لبنان ومصر والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية، بعد أحدث ظهور لها على موقع “إنستغرام”.

وأطلت هيفاء وهبي بأحدث صورها في باريس بـ”لوك” كاجوال أكثر من رائع، وعلّقت هيفاء على الصور قائلةً: “انظروا إلى كوب اهتمامي.. إنه فارغ”.

واختارت هيفاء إطلالة أنيقة، أظهرت رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها في لقطات عفوية تجمع بين الأنوثة والقوّة في آن.

وخطفت هيفاء الأنظار بجمالها، إذ بدت تضج جمالاً، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

على صعيد آخر، بدأت هيفاء وهبي مطلع شهر يناير الجاري تصوير فيلمها السينمائي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، وتتعاون من خلال الفيلم مع الأساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تصدّرت قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي. وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.