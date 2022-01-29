“منى ومنال وميرفت”.. تعرّفوا على شقيقات الراحلة مها أبو عوف الجميلات الثلاثة.. هل يوجد شبه بينهن؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 11:50 صباحاً - رحلت الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث كانت تعـانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بإلتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرًا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري.

وكان آخر ظهور إعلامي لمها في حلقة خاصة في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، حيث روت وقتها الكثير من المحطات في حياتها المهنية والعائلية والتي أهمها تكوين مع أشقائها الأربعة: “منال ومنى وميرفت” والراحل عزت أبو عوف، فرقة الفور إم الغنائية التى إشتهرت منذ عام 1979 حتى 1991.

وكانت بدايات الفنانة القديرة الراحلة مها أبو عوف بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية مع فرقة اسسها شقيقها الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف فى نهاية سبعينيات القرن الماضى واشتهرت باسم “فور إم”.

وضم عزت أبو عوف بعد تأسيس “فور إم” شقيقاته الأربع لها وهن “منى، ومها، ومنال وميرفت”، حيث قدموا مجموعة من أجمل الأغانى والألبومات التى حققت نجاحا كبيرا آنذاك، ومن أهم هذه الألبومات: “جنون الديسكو، الليلة الكبيرة، مغنواتي، لا عجبك كده ولا كده، ليالي زمان، خلي الستارة، متغربين، دبدوبة التخينة”.

ربما كان أكبر مشكلة صعبة واجهت الفرقة هى عدم رضا أسرة عزت أبو عوف عن تأسيسها وضم شقيقاته لها، حيث كان والدهما هو الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، وكان يعارض اشتغال ابنه عزت وبناته فى أعمال التمثيل والغناء، إلا أن أداء الفرقة المبهر أقنعه فى نهاية المطاف، حيث انقلب من معارض لهم إلى مشجع كبير على الاستمرار.

مشوار فور إم حتى النهاية

كانت فرقة فور إم تقوم بالبروفات فى أول المطاف فى بدروم البيت فى منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث كان هذا البدروم بداية لانتشار الفرقة ليس فى مصر وحدها، وإنما فى العالم العربى أجمع.

وفى عام 1982 انضم النجم محمد فؤاد إلى فرقة “فور إم” بعد تعرفه علي عزت أبو عوف عقب حفل بـ نادي الشمس، وغني معهم “سلطان زماني ومتغربين”.

وانضمت لـ فور إم “مريم” كبديلة عن منى شقيقة الراحلة مها أبو عوف، والتي تزوجت وابتعدت في وقتها عام 1979.

مشوار فرقة الفور إم لم يكلل بالاستمرار حيث تراجعت تمامًا فى بداية التسعينيات من القرن الماضى حتى توقفت، وقد أرجع عزت أبو عوف عدم استمرار فور إم إلى طبيعة الحياة، واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو فى الفرقة، إلا أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف هى الوحيدة التى استمرت فى مجال التمثيل.

من هي مها أبو عوف؟

ومها أبو عـوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عـوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة، ولم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، حيث توفي خورشيد في مايو من نفس العام.

وكانت آخر صورة التقطت لمها نشرتها على حسابها على “إنستجرام” وكانت بصحبة أحد الأطفال من كواليس أحد أعمالها وكتبت معلقة، بحبك اوي يا سليم وأمتعتنا بتمثيلك، وكان يبدو عليها أنها شاحبة ووزنها أقل كثيرا من الطبيعي، ولكن يبدو أنها كانت تخفي آثار التعب والإرهاق جاهدة بضحكتها المعهودة.

آخر ظهور لمها أبو عوف في الدراما

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال “مسلسل الحرير المخملي”، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة النجوم مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

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