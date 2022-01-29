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إيمي سمير غانم تنشر صورا لها من حفل" Joy Awards"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورا لها من حفل "Joy Awards - جوائز صناع الترفيه"، على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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