اليوم.. هؤلاء النجوم ضيوف It’s Show time على cbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، اليوم السبت، 29 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث النجمة الشابة هدى الإتربي خلال الحلقة عن آخر أخبارها في السينما والدراما، حيث تستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم "ماما حامل"، فضلا عن المشاركة في فيلم "على ما تفرج" الذي يناقش مشاكل وأحلام الشباب.

ومن العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل"، التقت كاميرا It’s Show time كلا من الفنان خالد الصاوي، مصطفى خاطر، محمد جمعة، هنادي مهنا، لمى كتكت، سوزان نجم الدين، وممثل مسرح مصر مصطفى بسيط، للحديث عن كواليس العمل.

وعلى هامش المعرض الذي أقامته الفنانة ريم العدل لرسوماتها، والذي شهد حضورا كبيرا من المشاهير والشخصيات العامة، التقت عدسة it's showtime بالفنانة ريم العدل داخل المعرض لتتحدث عن هذا المشروع وكواليس تحضيره.

كما يتحدث عدد من الفنانين وصناع مهرجان ميدفيست في دورته الرابعة، عن الفكرة العامة للحدث وأبرز فعالياته.

كذلك يقدم البرنامج تغطية خاصة من العرض الخاص لفيلم "لعبة شيطان"، فضلا عن لقاءات مع أبطال وصناع مسرحية "زقاق المدق" المبنية على رواية الأديب نجيب محفوظ، وتقوم بالبطولة الفنانة دنيا عبد العزيز وإخراج عادل عبده وأشعار وكتابة محمد الصواف.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.