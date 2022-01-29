أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards.. ورسالة خاصة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بعد حصدها جائزة أفضل مطربة في حفل "Joy Awards - جوائز صناع الترفيه"، الذي أقيم على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية.

ونشرت أصالة، صورة من تكريمها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "ممنونة لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر أخوتي وأصحابي وحبايبي، ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هذه الجّائزة مع كلّ موهوبة مكافحة بتحترم الموسيقى اللي هيّ غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات".

أضافت: "لأوّل مرّة بفرح ويستمتع وبستنّى الاسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفولة الّلي مازالت مسيطرة عليّي.. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي".

ووجهت رسالة لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، قائلةً: "شكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رجع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ما هوّه مسمّيني".

تابعت: "وكلّ الشكر للمؤسّسة الرّائدة روتانا على اهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة mbc على التنظيم الخيالي لحفل الأمس joyawards، هذه المؤسّسة المُبهرة في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الإبراهيم".

استكملت: "وكلّ الامتنان والتقدير لهيئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤية مستقبليّة بارعة وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي آل الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر".

اختتمت: "وكلّ أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعودية الّلي بضمّها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر، وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب ولمدينتي الأغلى الرّياض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها ما دامت هالدّنيا".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.