"نجم ذكريات الطفولة".. هكذا علّقت هالة صدقي على صورتها مع جون ترافولتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على التقاط صورة تذكارية مع النجم الأمريكي جون ترافولتا، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز joy awards، التي أقيمت أمس الخميس، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هالة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى صورة مع نجم ذكريات الطفولة.. جون ترافولتا".

وشهد الحفل حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم، وآخرين.

كما حرص على الحضور من الفنانين العرب كل من، محمد هنيدي، وليد توفيق، كاظم الساهر، دنيا سمير غانم، هاني رمزي، أشرف زكي، روجينا، تامر عاشور، الإعلامى عمرو أديب، وآخرين.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين.