شاب وسيم بشكل لا يصدق.. شاهدوا كيف أصبح الطفل الذي أدى دور «سيدنا يوسف صغيرًا» بعد مرور 13 عامًا على عرض المسلسل – صور

كتب امير فتحي في السبت 29 يناير 2022 09:57 صباحاً - أكثر من 12 عامًا مرت على انتاج المسلسل الإيراني “يوسف الصديق“، وهو مسلسل تاريخي يروي قصة النبي يوسف (عليه السلام) المستوحاة من القرآن الكريم منذ ولادته حتى لقائه بأبيه النبي يعقوب (عليه السلام) بعد غياب طويل دام لسنوات.

حقق المسلسل نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط ونال أبطاله من النجوم الإيرانييين شهرة واسعة في أعقاب عرض المسلسل التاريخي وبخاصة مجسدي شخصية النبي يوسف (عليه السلام) ومنهم حسين جعفري مجسدًا فترة طفولته.

وربما يتساءل الكثيرون كيف أصبح حسين جعفـري بعد المسلسل الشهير؟

فعلي امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة وعدد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للطفل حسين جعفري، بعد مرور سنوات على عرض المسلسل وقد تغير شكله تمامًا، وكان قد نشر تلك الصور عبر حسابه الخاص بموقع “إنستجرام“.

ويُعتبر المسلسل الإيراني يوسف الصديـق واحدًا من أضخم الاعمال التاريخية الدرامية وواحد من المسلسلات التى ذاع صيتها بشكل كبير فى أنحاء العالم، نظراً لتناول أحداثه قصة نبي الله يوسف، والذي تم أنتاجه عام 2008 وعرض تحديدًا في عام 2009.

وعلى الرغم أن المسلسل استغرق كتابة السيناريو فيه “4 سنوات ” وشارك فيه 20 باحثًا قي المادة التاريخية وكانت خلاصته 1800 صفحة من المعلومات الأدبية والتاريخية. إلا أنه أثار جدلاً واسعًا فى مصر تحديدًا لما يتناول من أحداث تاريخية هاجمها كثيرين أكدوا أن ما به لا يعدو كونه إسرائيليات أكثر من كونه حقائق مثبتة.

إلى جانب فتوي الأزهر الذى ندد به وأكد تحريم تجسيد الأنبياء رافضًا عرضه فى مصر، ورغم كل ذلك إلا أن العمل الذى مر عليه نحو 13 عامًا قد نجح بشكل كبير بل وصار بطله محل اهتمام كبير تجلى مع شائعة وفاته التي انطلقت على السوشيال ميديا فى وقت سابق.

من هو حسين جعفري؟

يُذكر عن الفنان حسين جعفري أنه يبلغ التاسع والعشرين من عمره حاليًا. بدأ التمثيل في مسلسل يوسف الصدّيق العمل التاريخي الدرامي الضخم الذي أنتج عام 2008.

والفنان جعفري بدأ التمثيل في مسلسل يوسف الصدّيق، وكان دور الممثل حسين جعفـري فيه هو النبي يوسف (عليه السلام) أو(يوزرسيف) في الصغر, وقد كان هذا الدور هو أول عمل له في مجال التمثيل تمامًا مثل الممثل مصطفى زماني الذي شارك بدور النبي يوسف في الكبر وكان هذا أيضًا أول عمل له في مجال التمثيل.

ويقول الفنان جعفري انه دخل عالم التمثيل عبر ابن خاله النجم مصطفى زمانـي الذي عرف به للمخرج سلحشور وبعد اجتياز كافة الاختبارات، تمكن من تأدية دور يوزارسيف في الصغر في مسلسل “يوسف الصدّيق.

وعن ظروف التصوير أشار حسين جعفـري إلى أن: أصعب المشاهد التي خضتها لربما كانت مشاهد البئر حيث تم تصويرها في الشتاء وفي أجواء قارصة جدًا.

هذا ولم يظهر حسين جعفـري بعد أداءه الدور في الأجواء الفنّية أو الأفلام السينمائية أو المشاريع التلفزيونية الأخرى.

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