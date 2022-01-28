نسرين طافش تسافر للرياض استعدادا لعرض مسرحية "كازانوفا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورا جديدة لها أثناء سفرها من القاهرة إلى الرياض.

وعلّقت نسرين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "من القاهرة الحبيبة إلى الرياض الغالية.. نلتقي قريبا في مسرحية (كازانوفا) في موسم الرياض يوم 2/2/2022".

مسرحية "كازانوفا" فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، بطولة: حسن الرداد، عمرو يوسفن نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.