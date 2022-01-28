مسلسلات رمضان 2022.. 10 معلومات عن مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

مسلسلات رمضان 2022 دائما ما تشغل اهتمامات الجمهور مبكرا، وخاصةً إذا ما تعلق الأمر بالنجم محمد رمضان والذي يقدم لجمهوره في سباق دراما رمضان 2022، مسلسل "المشوار" مع النجمة دينا الشربيني، في ثاني تعاون لهما بعد فيلم "جواب اعتقال" عام 2017.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان ودنيا الشربيني في رمضان 2022:

- مسلسل "المشوار" بطولة النجوم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.

- المسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.

- انطلق تصوير "المشوار" يوم الجمعة 26 نوفمبر، وذلك بإحدى فيلل جاردن سيتي بالقاهرة.

- بدأ الفنان محمد رمضان تصوير أول مشاهده في "المشوار" يوم 10 يناير 2022، ونشر آنذاك أول صور من المسلسل عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تجمعه ببطلة العمل دينا الشربيني، والمخرج محمد ياسين، وعلّق: "بسم الله توكلنا على الله، المشوار مسلسل، رمضان 2022، تأليف محمد فريد، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا".

- وفي يوم 12 يناير 2022، نشر محمد رمضان، صورا جديدة من كواليس مسلسل "المشوار" عبر حسابه على "إنستجرام"، برفقة المخرج محمد ياسين، وعلّق: "باقي 80 يوم على المشوار للمخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد".

- وفي يوم 15 يناير 2022، نشر رمضان، مقطع فيديو له، أثناء تصوير مسلسل "المشوار" في شارع "شامبليون" بمدينة وسط البلد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر جمهوره في الفيديو وهو يحاصره ليلتقط معه بعض الصور التذكارية، وعلّق "رمضان" على الفيديو: "شكرًا أهالي شارع شامبليون، على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا في تصوير مسلسل المشوار، رمضان يجمعنا".

قصة مسلسل المشوار محمد رمضان ودينا الشربيني

- ونشر محمد رمضان يوم 28 يناير 2022، صورة له مع دينا الشربيني، وكشف عن اسم شخصيته وشخصيتها بمسلسل "المشوار"، وظهر وهو يحتضنها مواسيا ويحتضن طفلا، بينما ظهرت هي باكية، وعلّق: "ماهر وورد ورحيم من تصوير مسلسل المشوار.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح".

- مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هناك مشاهد عديدة للمطاردات، ويتم حاليا تصويرها في مناطق عديدة داخل الجيزة، ومنها منطقة شبرامنت، ونظرا للمجهود الكبير الذي بذله الفنان محمد رمضان، قامت الشركة المنتجة والمخرج محمد ياسين، بضم دوبلير له، للمشاركة في بعض مشاهد المطاردات، وهو حسام اللمبي.. حسام شارك من قبل ضمن المجاميع، والفنانيبن المساعدين، في مسلسلات عديدة، ومنها (موسى) و(البرنس)".

- وعن شخصية الفنان محمد رمضان بمسلسل "المشوار"؛ قال المصدر لـ"الخليج 365": "كل المتاح حاليا، هو أنه يقدم شخصية سائق تاكسي، ويدعى (ماهر)، ويمر بمواقف ما، تفرض عليه أن يكون مطاردا من الشرطة، ومعه زوجته (ورد)، وتؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني".

- وخلال حضورها حفل توزيع جوائز joy awards؛ كشفت دنيا الشربيني تفاصيل مسلسل "المشوار" مع محمد رمضان، قائلة "مسلسل حلو أوي، قصته حلوة، يا رب يعجب الناس، مسلسل متعب وفيه سفر كتير ودي تالت حاجة ليا مع محمد ياسين، بحبه جدا والشغل معاه ممتع".