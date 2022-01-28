إيمي سمير غانم تشكر تركي آل الشيخ بعد حفل Joy Awards.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تكريم والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، في حفل "Joy Awards - جوائز صناع الترفيه" الذي استمر قرابة 4 ساعات مساء الخميس، على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية.

اقرأ أيضا| فيديو مؤثر لبكاء إيمي ودنيا سمير غانم ووقوف حضور joy awards لتحيتهما

ونشرت غانم، صورة مع "آل الشيخ" وزوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلتنا ولأهلي الغاليين وتقديرك لتاريخهم الفني الكبير وحرصك على تكريمهم في حفل joyawards المتميز، وشكرا لأهلنا وجمهورنا في السعودية على حبكم وحسن استقبالكم".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.