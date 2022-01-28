مخرج مسلسل "صالون زهرة" يكشف عن التحضير للجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج جو بوعيد، عن التحضير لجزء ثاني من مسلسل "صالون زهرة" للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

وقال بوعيد، في لقاء مع برنامج "Theinsider بالعربي" عبر قناة "دبي"، إن هناك جزء جديد من المسلسل، لكن حتى الآن لم يعقد جلسات عمل مع الأبطال.

أشار أيضا مخرج مسلسل "صالون زهرة" ، إلى أن سيناريو الجزء الثاني ليس جاهزا، ومازال يتم طرح الأفكار بشأنه.

مسلسل "صالون زهرة" عُرض في أغسطس الماضي عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وبطولة النجوم: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.