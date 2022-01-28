"ثلج في عز الثلج".. أول صورة لميرهان حسين بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الجمعة، صورة لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت ميرهان، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تستخدم كمادات الثلج لتخفيض الحرارة، وعلّقت: "ثلج في عز الثلج.. يارب اشفيني".

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين، مساء الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. اللي اتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم".

وشاركت ميرهان حسين، مؤخرا بمسلسل "أنا وهي"، مع النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.