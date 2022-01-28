تمثال شبه أصلع للملكة إليزابيث.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف متحف الشمع الألماني “Panoptikum”عن تمثال لملكة بريطانيا إليزابيث أثار الجدل وذلك مع إعادة فتح المتحف للجمهور بعد إغلاقه للقيام بأعمال التجديد.

وفي الـتّفاصيل، نشر المتحف عبر فيسبوك صورة من خلف الكواليس حيث ظهرت الملكة صلعاء تحت القبّعة، وذلك بسبب تكلفة صناعة الشعر ممّا تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد الإنترنت.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ “Panoptikum” في هامبورغ: “نستخدم شعراً بشرياً حقيقياً لصنع تماثيل الشمع وهو أمر مكلف للغاية. وبالتالي، فإنّ بعض الشخصيات التي تعتمر القبعة لا نصمم لها شعراً كاملاً ونقوم فقط بإضافة الشعر الذي يمكن للزائرين رؤيته”.

وفي جوابٍ على سؤال ما إذا كان هذا التصرّف غير محترم للملكة قالت:” إنّه تمثال شمعي وليس شخصاً حقيقياً. يجب أن نأخذ هذا التفصيل دائماً في الإعتبار”.