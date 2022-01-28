راغب علامة يضع الإصبع على الجرح بملف الكهرباء في لبنان.. شحادة وكومسيونات وسرقات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هاجم السوبر ستار راغب علامة “زعماء الطوائف” في لبنان، واضعًا الإصبع على الجرح بملف الكهرباء في لبنان، وذلك في تغريدةٍ جديدةٍ أطلقها عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وتساءل راغب علامة: “هل هناك من يعلم لماذا لا يريد أركان الدولة “زعماء الطوائف” ايجاد حل دائم للكهرباء؟ ودائمًا الحل عندهم بالشحادة؟”.

وتابع علامة “نعم انا اعلم! كومسيونات وسرقات والاهم انهم يريدون حصر حلم الناس والشباب بالكهرباء! فلا تحلموا بشيء آخر كالإنماء والتطور والوعي. لأنكم لو صحيتوا سوف تدمّروهم”.

يذكر أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يهاجم فيها راغب علام الزعماء في لبنان خاصةً في ظلّ الظروف الصعبة التي تعصف بالبلد منذ عامين وترخي بظلالها على الأوضاع المعيشية والحياتية للشعب اللبناني.