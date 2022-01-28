سلمان خان شخصية العام في حفل Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر نجم بوليوود الشهير، الفنان العالمي سلمان خان، مساء أمس الخميس 27 يناير 2022 حفل توزيع جوائز Joy Awards، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث حصل على جائزة “شخصية العام”، التي تسلمها على المسرح من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال كلمته ركز النجم على أهمية أن يحلم الإنسان، أن الحلم كان السبب في إصراره على الوصول لما هو عليه، وحث الجميع أن يدافعوا عن أحلامهم حتى تتحول إلى حقيقة.

وجلس سلمان خان البالغ من العمر 56 عاماً إلى جانب نجم هوليوود العالمي جون ترافولتا، الذي حصد بدوره جائزة “الإنجاز مدى الحياة”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد اشتعلت ليل أمس بحفل جوائز Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية،الذي أقيم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وجمع مشاهير الوطن العربي والعالم، في مجالات الفن والرياضة والإعلام والترفيه.