نجل شريفة ماهر: محدش قال لماما تعالي شوفي ابنك قبل ما يتدفن (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال "محمد" نجل الفنانة شريفة ماهر، إن شقيقه الأكبر "مجدي"، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، كان أحد الأبناء الذين دخلوا معها في أزمة بسبب الميراث والتي كشفت عنها مؤخرا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هما خلاص أقاموا صلاة الجنازة عليه ودفنوه ومحدش عرفنا، ولا قالوا لماما تعالي شوفي ابنك قبل ما يتدفن، ولا قالولنا تعالوا صلوا عليه".

تابع: "شريف وناهد أخواتي دفنوه من غير ما نعرف وعرفنا زي الغُرب، وحتى مكناش نعرف ميعاد العزاء لحد ما عرفنا أنه مفيش عزاء، زيّنا زي الغُرب، ربنا يهديهم".

وكانت شريفة ماهر، قالت لـ"الخليج 365" إن جنازة نجلها "مجدي" خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمقابر العائلة.

وأضافت أنها كانت تمر بحالة صحية سيئة، وازدادت سوءا بعد خبر وفاة نجلها.

يذكر أن خلافا نشب بين شريفة ماهر وأولادها على تقسيم أملاكها وصل إلى ساحات القضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقدمت "شريفة" خلال مشوارها الفني ما يقرب من 38 فيلمًا سينمائيا بينها "بلد المحبوب، أسرار الناس، غلطة أب، أنا بنت مين، اديني عقلك، مجلس الإدارة، ظلموني الحبايب، المقدر والمكتوب، كدت أهدم بيتي، فالح ومحتاس، تحيا الرجالة، إرحم دموعي، وإسماعيل يس في البوليس" وغيرها.