حسن الرداد يعلن عن رغبته في العيش بالسعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته بحفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس 27 يناير، وشهد حضور عدد ضخم من النجوم.

وخلال لقاء أجراه مع مجموعة MBC، وعرضته شاهد VIP على منصتها، قال "استقبال الناس كله حب ودفا الواحد مش حاسس بالبرد فعلا من جمال الناس وحلاوتها، وده بيخلي الحاجز بينك وبين الجمهور مش موجود، وتقدر تطلع أحسن ما عندك".

وأضاف حسن "والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي بقت مكان استراتيجي وملتقى للنجوم في العالم كله مش بس العالم العربي، بيطلع منها أعمال فنية كبيرة وكتيرة، إلى جانب وجود نجود عالميين وحفلات بيقدموها زي سلمان خان، أنا مبسوط جدا وبقيت أحس اني في مكان موجود فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها: مسرح وسينما وحفلات غنائية".

وشدد حسن على حبه للفن، وسعادته بوجود مكان يهتم بالفن وبتقديمه بجودة عالية، حتى تستطيع الأعمال العربية منافسة العالمية.

جدير بالذكر أن حفل joy awards شهد حضور: جون ترافولتا، سلمان خان، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، رامي رضوان، رامز جلال، شريف عامر، نيللي كريم، أمينة خليل، لطيفة، محمد هنيدي، ليلى علوي، أحلام، أصالة، لطيفة، كاظم الساهر، نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، هالة صدقي، هاني رمزي، محمد سعد، أشرف عبدالباقي، شريف عرفة، أحمد الجندي، كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس.