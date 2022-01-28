خاص| نجل شريفة ماهر يكشف سبب وفاة ابنها الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال "محمد" نجل الفنانة شريفة ماهر، إن شقيقه الأكبر "مجدي"، رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب توفي على إثرها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الراحل كان أحد أبناء شريفة ماهر الذين دخلوا معها في أزمة بسبب الميراث والتي كشفت عنها مؤخرا.

وأوضح: "بس مش هو اللي كان رافع القضية.. هو كان بس متضامن مع أخواته الآخرين اللي رفعوا القضية".

وكانت شريفة ماهر، قالت لـ"الخليج 365" إن جنازة نجلها "مجدي" خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمقابر العائلة.

وأضافت أنها كانت تمر بحالة صحية سيئة، وازدادت سوءا بعد خبر وفاة نجلها.

يذكر أن خلافا نشب بين شريفة ماهر وأولادها على تقسيم أملاكها وصل إلى ساحات القضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقدمت "شريفة" خلال مشوارها الفني ما يقرب من 38 فيلمًا سينمائيا بينها "بلد المحبوب، أسرار الناس، غلطة أب، أنا بنت مين، اديني عقلك، مجلس الإدارة، ظلموني الحبايب، المقدر والمكتوب، كدت أهدم بيتي، فالح ومحتاس، تحيا الرجالة، إرحم دموعي، وإسماعيل يس في البوليس" وغيرها.