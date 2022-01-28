بعد فوزه بجائزة شخصية العام بـJoy Awards.. من هو سلمان خان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز نجم بوليوود سلمان خان، بجائزة شخصية العام 2021، بحفل "Joy Awards - جوائز صناع الترفيه" الذي استمر قرابة 4 ساعات، على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية.

ووجه سلمان، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على منحه الجائزة، وأكد أنه كان السبب في إصراره على الوصول لما هو عليه، وضروري أن يدافع كل شخص عن حلمه حتى يصبح حقيقه.

وأضاف خان أن آخر أفلامه كان العام الماضي ولكنه يري أن رحلة الحياة سريعة وتمضي بسرعة فائقة، معبرا عن إعجابه بحالة الحب التي تظهر بين الحضور قائلا بالعربية: "ما شاء الله".

فيما قدّم مواساة للنجمتين دنيا سميرغانم وإيمي سمير غانم، معبرا عن مدى تقديره لحزنهما وصعوبة ظهورهما بشكل متماسك في ظل أحزانهما الشديدة.

وعبّر الفنان حسن الرداد عن سعادته بمقابلة نجم بوليوود سلمان خان، ونشر صورة لهما معا خلال لقائهما بالحفل، وعلّق عبر "إنستجرام"، "مسرور جدًا بلقاء الأسطورة الهندي سلمان خان، إنه أحد أكثر المشاهير تواضعًا الذين قابلتهم على الإطلاق، وقد استمعت حقا بالحديث معه، اتطلع لمقابلته مرة أخرى".

أيضا نشر الفنان رامز جلال صورة له مع نجم بوليوود عبر "إنستجرام" معلقا: "حين يجتمع نجم السينما الهندية سلمان خان مع نجم اليوتيوب".

معلومات عن سلمان خان

- اسمه الحقيقي عبد الرشيد سليم سلمان خان.

- ولد سلمان خان في 27 من ديسمبر عام 1965.

- من مواليد عام 1965 في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الهندية.

- هو الابن الأكبر لكاتب السيناريو سليم خان.

- ينتمي جده المُسلم إلى أفغانستان.

- يصف سلمان نفسه بأنه نصف مسلم ونصف هندوسي.

- تخرج من مدرسة القديس ستانيسلاوس العليا بمومباي.

- بدأ حياته الفنية عام 1988 بأول ظهور له بفيلم Biwi Ho To Aisi.

- نجاحه الأول حققه من خلال فيلمه Maine Pyar Kiya عام 1989.

- توالت بعدها أعماله والتي جعلته من نجوم الصف الأول بالهند، ومن أبرزها: Kick، Antim: The Final Truth، Radhe، Bharat وغيرها.

- حصل على جائزتي فيلمفر لأفضل ممثل في مسيرته الفنية.

- وصنع له المتحف البريطاني الشهير لـ مدام توسو في لندن، تمثال طبق الأصل منه مصنوع من الشمع.

- هو صاحب أعلى الإيرادات في الهند على الإطلاق بفيلمه "الحارس الشخصي Bodyguard" عام 2011.