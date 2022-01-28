أول تعليق لـ بسنت شوقي بعد تصدرها تريند جوجل لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة بسنت شوقي، على تصدرها قائمة التريند على محرك البحث جوجل لعام 2021 في مصر.

وكتبت بسنت، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا عارفة إني اتأخرت جدًا إني أعمل البوست ده.. بس معلش أعذروني عشان كنت بصور".

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وتابعت: "أول السنة دي حصلت لي مفاجأة حلوة أوي أوي وأنتوا كنتوا السبب فيها.. عرفت إني كنت الشخصية رقم 1 في بحث جوجل لسنة 2021 في مصر".

وأضافت: "حبيت أشكركم بجد من كل قلبي على حبكم واهتمامكم.. أنا ممتنة جدا.. وإن شاء الله السنة الجديدة تبقى كلها مفاجآت حلوة لينا كلنا".

جدير بالذكر أن بسنت شوقي تشارك الفنان أحمد عز في فيلم روائي قصير بعنوان "أخويا" وهو من إخراج ساندرا نشأت.

كما أنها متزوجة حاليا من الفنان محمد فراج، وشهد يوم 11 يوليو 2021، حفل عقد قرانهما، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطبة دامت أكثر من عامين.