صورة من "المشوار".. دينا الشربيني تبكي ومحمد رمضان يواسيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من أحدث أعماله الفنية، مسلسل "المشوار"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

الصورة جمعت رمضان بالفنانة دينا الشربيني، التي تشاركه بطولة العمل، وظهر وهو يحتضنها مواسيا ويحتضن طفلا، بينما ظهرت هي باكية.

وعلق رمضان على الصورة كاشفا عن أسماء الشخصيات الثلاثة التي يلعبها ودينا والطفل في المسلسل: ماهر وورد ورحيم. "المشوار" من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

كانت دينا الشربيني تحدثت عن المسلسل في لقاء أجرته أمس على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز joy awards، قائلة "مسلسل حلو اوي قصته حلوة يا رب يعجب الناس، مسلسل متعب وفيه سفر كتير ودي تالت حاجة ليا مع محمد ياسين، بحبه جدا والشغل معاه ممتع".