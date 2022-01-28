"بسبب الترتر".. رامز جلال يحاول خلع "الجاكيت" على مسرح joy awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حاول الفنان رامز جلال في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء أمس الخميس في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلع الجاكيت الأحمر الذي كان يرتديه بمجرد صعوده على المسرح لاستلام جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة.

تصرف رامز بدا غريبا لم يفهمه الجمهور، قبل أن يصعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويوجه حديثه للأول، قائلًا "لابس لي ترتر، إزاي أكرمك وانت لابس ترتر"، ورد رامز ضاحكا "أسعد لحظة لما تتكرم وانت لابس ترتر".

وقام تركي بتسليم التكريم لرامز، قائلا "مادام أعلى مشاهدة معناه إنه ناجح غصب عننا حتى لو لابس ترتر".

وفي كلمته، عبر رامز عن سعادته البالغة بالتكريم، مضيفًا "طبعا انا لابس ترتر، وسعيد اني بتكرم على المشوار اللي مشيته مع البرنامج بتاعي في إم بي سي. لما حد كان بينتقدني كنت عارف ان ربنا مخليلي حاجة كويسة، وكنت مستنيها".

وتابع رامز "أتوجه بالشكر لكل من وقف معي في البرنامج وللمستشار تركي آل الشيخ على دعمه، والشيخ وليد الإبراهيمي وكل مجموعة إم بي سي، وأعتذر لكل شخص نفذت فيه المقلب أنا آسف".

وأهدى رامز جلال التكريم لابنه لافتا إلى أن اسمه ياسر "بقوله دي ليك"، وسجد على الأرض وسط تصفيق وتحية الحضور.

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد ضخم من النجوم، بينهم: جون ترافولتا، سلمان خان، محمد هنيدي، أشرف عبدالباقي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، هاني رمزي، كارمن بصيبص، نادين نسيب نجيم، وليد توفيق، هاني شاكر، كاظم الساهر، إليسا، نانسي عجرم، ليلى علوي، دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد عبده، لطيفة.