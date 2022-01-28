إليسا تفاجئ الجمهور بديو مع داليدا في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 06:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 5:42 مساءً

نظمت المملكة العربية السعودية احتفال توزيع جوائز joy awards في الرياض حيث اجتمع فيه مشاهير العالم العربي والعالم من مجالات الغناء والتمثيل والغناء.

ووصلت أربع فنانات الى تسميات افضل مغنية عربية وهنّ : اليسا، نانسي، اصالة واحلام. وقد فازت أصالة بالجائزة بعدما قدمها مواطناها الممثلان قصي الخولي ومعتصم النهار، وقد عبرت الفنانة السورية عن فرحتها بالجائزة خصوصا انها استلمتها من ابناء بلدها سوريا.

أما اليسا ونانسي عجرم فقد قدّمت كلتاهما لوحتين غنائيتين على المسرح. وفاجأت اليسا الحضور بديو افتراضي عبر تقنية الهولوغرام جمعها مع الفنانة الراحلة داليدا في أغنية ” حلوة يابلدي” التي سبق وغنتها اليسا بشكل رسمي في أحد ألبوماتها.