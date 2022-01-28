في بريطانيا … ما مصير امرأة خنقت ابنتها حتى الموت بسبب كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 06:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 4:47 مساءً

حكمت محكمة بريطانية على امرأة تدعى ” مارتينا ماداروفا” كانت قد خنقت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات في منزلهم خلال أحد الاغلاقات العامة بسبب كورونا. وأصدرت المحمكة حكما بسجن الأم 5 سنوات.

تفيد المعلومات بأن الأم كانت تعاني اكتئابا شديدا عندما خنقت ابنتها حتى الموت في لندن في أيلول الماضي.

يقول الأب “دايفيد” ان مارتينا البالغة من العمر 41 عاما هي واحدة من افضل الناس الذين يمكن ان تتعرف عليهم. ترى الخير في كل الناس وكل الاشياء.

يضيف: انني مصدوم مما حصل، لا يمكنني ان اصدق انها قامت بذلك، كانت تقوم باي شي لأليجا ابنتنا. لا اشعر بالكره تجاهها رغم ما فعلته. هي تعاني ازمة نفسية. ولا زلت احبها وانا قلق حول صحتها وحالتها في السجن. كانت اكثر من زوجة هي صديقتي المفضلة وتوأم روحي.

الأم هي في الأصل من سلوفاكيا. انخفض راتبها بنسبة 65% خلال الاقفال جراء الوباء، وفق معلومات حصلت عليها المحكمة. ويقول صديق لـ “مادوروفا”: كانت تشعر بقلق مستمر بسبب كورورنا وعدم قدرتها على تسجيل أليجا ابنتها في المدرسة بعدما قطعت المهلة النهائية للتسجيل … كانت تبكي باستمرار لأنها كانت غير واثقة ان كان يجب ان تبقى في بريطانيا او تنتقل الى سلوفاكيا. كنا ننصحها باللجوء الى طلب المساعدة الا انها كانت ترفض باستمرار.