"joy awards" يعيد داليدا للحياة بتقنية الهولوجرام.. شاركتها إليسا الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قدمت الفنانة إليسا، أغنية "حلوة يا بلدي" على خشبة مسرح حفل جوائز"joy awards" التي أقيمت أمس الخميس، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت فقرة إليسا إعادة الفنانة الراحلة داليدا للحياة عبر تقنية الهولوجرام، لتشاركها إليسا الغناء، أمام كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي الذين حضروا الحفل.

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم.

كما حرص على الحضور من الفنانين العرب كل من، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، هاني رمزي، أشرف زكي، روجينا، تامر عاشور، الإعلامى عمرو أديب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين.