قبل انطلاقه.. تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة ON قريبا عرض حلقات برنامج اكتشاف للمواهب في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويحمل اسم "الدوم".

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف، كما تتراوح أعمار المشتركين بين 16 و28 عاما للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات، وتم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك، ليقع الاختيار على أفضل المواهب التي ستخضع للمنافسة والتقييم.