روجينا تحقق حلمها وتلتقط صورة مع جون ترافولتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بالنجم العالمي جون ترافولتا.

وعلقت روجينا على الصورة "عندما تتحقق الأحلام"، في إشارة إلى أنها كانت تحلم بالتقاط صورة مع النجم العالمي، وتحقق الحلم أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز joy awards في المملكة العربية السعودية.

وكان ترافولتا عبر عن سعادته بحضور الحفل، قائلًا إنه قاد بنفسه طائرته إلى الرياض، كما عبر عن حبه لأولاده مؤكدًا أن استمرار مسيرته لأكثر من 50 عامًا يأتي بسبب دعمهم له؛ لأنهم يملئون حياته بالطاقة والرغبة في تحقيق الأحلام.

كما أشار إلى أن تلك الزيارة لم تكن الأولى للرياض، بل الثانية، وأعرب عن سعادته بحسن استقبال الجمهور السعودي له.