مهندس معماري شهير يكشف عن صور نادرة لسعاد حسني.. تُنشر لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المصمم والمهندس المعماري كريم مختجيان صورا تُنشر للمرة الأولى لـ"السندريلا السينما العربية" الفنانة الراحلة سعاد حسني، كاشفًا أنها كانت صديقة العائلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سعاد في واحدة من الصور وهي تحمل كريم، بعد ساعات قليلة من ولادته، وفي صورة أخرى ظهرت مع الفنانة مها صبري وبينهما كريم، وكانت سعاد في الصورة الثالثة في حفل ضم مجموعة كبيرة من الحضور بينهم الفنان عبدالحليم حافظ والفنان شكري سرحان.

كتب كريم تعليقا على الصور "شرف كبير لي أن تكون سعاد حسني حاضرة معي أثناء طفولتي، أتذكر أنها بحكم صداقتها للعائلة، كانت تزورنا من وقت لآخر، كنت أشاهدها وهي تعمل في تحضيرات فيلم خلي بالك من زوزو مع خالي ومع المؤلف الكبير صلاح جاهين، وكنت منبهراً بكونها امرأة مفعمة بالجمال والموهبة والقوة والتفرد الإنساني".

وعن ذكرياته مع السندريلا كتب "أكثر ما كان يثير تعجبي هو وجهها، لا أدري ماذا كانت تفعل به؟ كان نصف وجهها حزين والنصف الآخر في غاية البهجة. أتذكر أيضاً كيف كانت تناديني كراميلا بصوتها الحنون، ومن حسن حظي أن أحظى بصورة معها وأنا في المهد".

وينتمي كريم مختجيان إلى عائلة فنية تضم خاله تاكفور أنطونيان واحد من أشهر المنتجين والموزعين في العصر الذهبي للسينما.

كريم مختيجيان مصري من أصل أرمني، وواحد من المحترفين الرواد في مجال التصميم بمختلف أنواعه، سواء كان التصميم المعماري والديكور والعلامات التجارية والإخراج الفني وإدارة التصميم بشكل عام.

جدير بالذكر أن سعاد حسني مرت ذكرى ميلادها قبل يومين إذ ولدت في 26 يناير ورحلت عن عالمنا قبل 21 عاما تقريبا، إذ توفيت في شهر يونيو عام 2001.