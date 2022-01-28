وفاء الكيلاني تثير الجدل في أحدث ظهور.. الجمهور: "ما عرفتك وصدمتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت المذيعة وفاء الكيلاني جدلا واسعا في أحدث ظهور لها، أمس الخميس 27 يناير، أثناء مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الجمهور على إطلالتها وظهورها من خلال الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، مؤكدين وجود اختلاف كبير في شكلها، وتساءل البعض عن السبب وإذا ما كانت خضعت لعملية تجميل، كما أكد كثيرون أنهم لم يتعرفوا عليها إلا من خلال صوتها.

ومن بين التعليقات "ليه كده يا وفاء كنتي أمورة وبنحبك علي طبيعتك"، "حلوة بس في شيء متغير بوجهك"، "شو عاملة بوجهك ليش هيك"، "ما عرفتك متغيرة في شيء بوشك متغير"، "ما عرفتك الا من صوتك"، "ما عرفتك صرلي ساعة بتحزر"، "عرفتها من صوتها بس"، "أنا صدمتني بشكلها ما فهمتش"، "والله ما عرفتك"، "الفيلر اوفر في وشك انتي احلي من كده"، "اللوك الجديد وحش انت كنت احلى بكتير"، "شوي حسيتا بتشبه سيرين عبدالنور وشوي حركات نسرين طافش تشكيلة"، "لولا صوتها ما عرفناها".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد ضخم من النجوم: كاظم الساهر، جون ترافولتا، إليسا، نانسي عجرم، رامز جلال، هاني شاكر، سلمان خان، نانسي عجرم، محمد هنيدي، نيللي كريم، ليلى علوي، هالة صدقي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، محمد سعد، حسن الرداد، دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم.