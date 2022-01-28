وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل الابن الأكبر للفنانة شريفة ماهر ويدعى "مجدي"، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وقالت شريفة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جنازة نجلها مجدي، خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمقابر العائلة.

وأضافت، أنه لم يتحدد موعد عزاء نجلها حتى الآن، مشيرة إلى أنها كانت تمر بحالة صحية سيئة، وازدادت سوءا بعد خبر وفاة نجلها.

يذكر أن خلافا نشب بين شريفة ماهر وأولادها على تقسيم أملاكها وصل إلى ساحات القضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقدمت "شريفة" خلال مشوارها الفني ما يقرب من 38 فيلمًا سينمائيا بينها "بلد المحبوب، أسرار الناس، غلطة أب، أنا بنت مين، اديني عقلك، مجلس الإدارة، ظلموني الحبايب، المقدر والمكتوب، كدت أهدم بيتي، فالح ومحتاس، تحيا الرجالة، إرحم دموعي، إسماعيل يس في البوليس".