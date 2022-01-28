هل يحقّ لمديرك أن يجبرَك على العمل في الطقس العاصف؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 04:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 3:55 مساءً

لا بدّ انك تواجه صباح كل يوم صعوبة تتعلق بالنهوض من سريرك وتحضير نفسك للذهاب الى العمل في ظل البرد القارس والأحوال الجوية العاصفة. ولعلك تتمنى أن تبقى في منزلك بالقرب من المدفأة و انت تحتسي مشروبات ساخنة. لكن هل يعتبر ذلك مجرد أمنية أو هو حقّ بدهي من حقوق الموظفين؟

نشرت مجلة mirror البريطانية تقريرا تفيد فيه بأن بريطانيا على موعد مع برد قارس في شباط المقبل بعد شهر كانون الثاني العاصف. وفي هذا الاطار تطرح المجلة مسألة تخص العمل في ظل العواصف وتسأل: هل لرب العمل الحق في جعلك تستمر في العمل رغم الجو البارد في الخارج. اين تذهب في حال سيارتك لم تعمل او علقت في منزلك بسبب الثلج ولا تستطيع الذهاب الى المكتب؟ وفي هذا الاطار تواصلت المجلة مع اختصاصيين لييتكلموا عن حقوق الموظفين في هذه الحالة.

يأتي هذا المقال في وقت تتوقع بريطانيا كتلا قطبية ستسيطرعلى البلاد في اوائل شباط حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الى ما دون السبع درجات.

يقول “سيمون روبينسون” وهو محام مختص في شوؤن حقوق الموظفين ان ربّ العمل ملزّم بتأمين سلامة الموظفين ويتضمن ذلك الصحة والأمان في مكان العمل. لذلك من المستحسن أن يسعى صاحب العمل الى تأمين مكان عمل بدرجات حرارة مناسبة.

يتابع المحامي ان تأثير العمل خارج المنزل في الظروف المناخية الباردة قد يكون سلبيا على صحة الموظّف. لذلك، على رب العامل ان يراعي نقاطا عدة ابرزها: الوقت المناسب للعمل في هذه الظروف، ساعات الراحة، التسهيلات المتاحة وغيرها… وفي حال لم يكن صاحب العمل قادرا ان يؤمّن هذه الحقوق، فلا يحق له ان يجبر الموظف على متابعة العمل في ظل هذه الأحوال الجوية.

هل يحق لرب العمل ان يخصم من راتبي في حال لم استطع الوصول الى مكان العمل؟

تشير المجلة الى انه في معظم الحالات، ليس صاحب العمل مجبرا ان يدفع لك في حال لم تذهب الى المكتب، ما يعني انك قد تخسر جزءا من راتبك في حال علقت في المنزل بسبب الثلوج. الا ان بعض المديرين قد يخيرّون الموظف بين احتساب هذا النهار من العطلة السنوية او العمل من المنزل اذا كان الأمر ممكنا. لكن، في جميع الحالات، لا يحق لصاحب العمل ان يجبرك على الذهاب الى مكان العمل ان كان هناك اسباب تتعلق بالسلامة الذاتية وفق ما قالت “لورا كيرسلي” متخصصة في شؤون التوظيف.

تضيف “لورا”: اذا كنت تعمل وفق عقد والمكتب قد أغلق بسبب سوء الطقس، عندها لا يحق لمديرك ان يخصم من راتبك. كما انه لا يحق له ان يحتسب اليوم من عطلتك السنوية.