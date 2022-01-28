لجين عمران تشكو عدم دعوتها لحفل Joy Awards… وناشطون يعتبرون انها كانت اجدر بتقديمه من وفاء الكيلاني

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 03:54 مساءً - كشفت الاعلامية الكويتية لجين عمران عن عدم دعوتها للمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس.

كلام لجين عمران جاء ردا على سؤال احدى متابعاتها عن سبب غيابها عن المشاركة في الحفل لتجيبها قائلة “مافي أحد يروح حفل من غير دعوة” .

بينما اعتبر اخرون ان لجين عمران كانت اجدر بتقديم الحفل من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني حيث كتب احدهم “المفروض أنت اللي تقدمين الحفل ولا تهون أستاذة وفاء لكن أنت الأحق والأجدر”.