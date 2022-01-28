"دنيا ورطتني".. حجاج عبدالعظيم يدخل عالم الـ"تيك توك" مع ابنته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دخل الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، مؤخرا لـ عالم الـ"تيك توك" بفيديو كوميدي مع ابنته "دنيا".

وأعاد حجاج، نشر الفيديو، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "حد يقولي أخرج إزاي من الـ (تيك توك) ده.. دنيا ورطتني".

يعرض للفنان حجاج عبدالعظيم، حاليا بالسينمات، فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

يذكر أن حجاج عبدالعظيم، احتفل في نوفمبر الماضي 2021، بحفل زفاف ابنته "دنيا" بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بينهم أشرف زكي وزوجته روجينا والمطرب حمادة هلال، والمطربة بوسي، والمطرب عصام كاريكا، والمنتج محمود شميس، والمخرج محمد النقلي، والفنان مجدي كامل، وزوجته مها أحمد، والفنانة عبير منير.