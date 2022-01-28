أول تعليق لـ أصالة بعد فوزها بجائزة أفضل مطربة في حفل"joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة أصالة نصري، على حصدها جائزة أفضل مطربة في حفل Joy Awards 2022، الذي أقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على "تويتر": "أنا مدينه إليكم بكلّ الّلي وصلت لّه على جميع المستويات".

وأضافت: "قويت ورجعت.. عشت وأعلى بنجاحي، وقلبي صار بيوسع للدنيا كلّها.. شكرا إليكم عائلتي الدّاعمين والمُحبين على كلّ فرحة غمرتوني فيها، وتسلم إيديكم الّلي قوّمتني كلّ ما كانت الدنيا فيا تميل.. JoyAwards ".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.