رامي رضوان يوجه رسالة لـ دنيا وإيمي سمير غانم بعد حفل"joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه المذيع رامي رضوان، رسالة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، بعد ظهورهما على خشبة مسرح حفل "joy awards" وتسلمهما تكريم والديهما النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز.

ونشر رامي، صورة لهما، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "‏ربنا يسعدكما ويديم الضحكة عليكما دايمًا حبايبي.. قمرات، ما شاء الله".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.