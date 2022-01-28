أول تعليق لـ رامز جلال بعد حصده جائزة في"joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان رامز جلال، على حصده جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز joy awards .

ونشر رامز، فيديو لحظة استلامه الجائزة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.. شكرا على أغلى جايزة في حياتي، وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومجهوده وربنا ما يحرمني من معاليك أبدًا".

وفي أول رد فعل له عقب صعوده على المسرح واستلام جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز joy awards، المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، قام الفنان رامز جلال بالسجود شكرا لله.

وجاء فوز رامز عن برنامج المقالب الأخير الذي قدمه في رمضان 2021 وحمل اسم "رامز عقله طار".

وحرص رامز جلال على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز joy awards.

وأضاف في لقاء نشرته الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على انستجرام: "أنا جاي عشان خاطر شخص واحد، سعادة المستشار تركي آل الشيخ إنه يوجه لي دعوة ده شرف ليا"، وعلّق نافيًا ان يكون حضوره يخطط من خلاله لعمل مقلب في "لا مش جاي اعمل مقلب والله أبدا".

وحرص الجمهور المتواجد في الحفل على توجيه التحية لرامز للدرجة التي لم تجعله قادر على استكمال الحوار، ورد على تحيتهم.

وردًا على ما تردد بشأن عدم تواجده في رمضان المُقبل 2022 ببرنامج المقالب الذي اعتاد على تقديمه كل عام: "مفيش حاجة اسمها مش هبقى موجود"، لتحييه الجماهير مرة ثانية، ويعود لاستكمال الحوار موضحا سبب عدم حضوره المهرجانات والحفلات العامة "مش بحب احضر مهرجانات، بحب الناس تشوف شغلي بحس اني مش بليق على الحاجات دي رغم ان عندي جاكيت أحمر".

وعن رأيه في حفل joy awards: "تحفة طالما معالي المستشار بيرعى حاجة هتبقى جامدة، لكن مكنتش متخيل انها هتكون واو كده".

جدير بالذكر أن الحفل يشهد حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم.