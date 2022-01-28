لاعب كرة قدم ينضم إلى النجوم الأكثر شعبية عبر “إنستغرام”.. من هو؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 02:12 مساءً - منذ دقيقة واحدة

يحظى نجوم كرة القدم بمتابعة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود عليهم بالأرباح المالية التي تتخطى ملايين الدولارات، وخاصة عبر “إنستغرام”.

وانضم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى قائمة اللاعبين العشرة الأكثر شهرة على “إنستغرام” إذ يتابعه حوالي 47.4 مليون متابع، متفوقا على عديد نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم نجم ريال مدريد غاريث بيل.

يسبقه الكولومبي خاميس رودريغيز الذي غادر أوروبا وانضم إلى الدوري القطري، لكن ذلك لم يؤثر على شعبيته، حيث يحظى حسابه على “إنستغرام” بـ48.1 مليون متابع.

في المركز الثامن جاء الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بمتابعة 49.2 مليون متابع لحسابه الشخصي.

ويتقدم عليه نجم مانشستر يونايتد المثير للجدل، الفرنسي بول بوغبا، وإن كان ليس في أفضل فتراته بمانشستر يونايتد، فهو يحظى بـ51.3 مليون متابع.