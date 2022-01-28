بالفيديو والصورة: إطلالة ملوكية للفنانة بلقيس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 02:12 مساءً - منذ ساعتين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنانة اليمنية بلقيس الملوكية في أبو ظبي، خلال إحيائها حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات موسم الرياض. وقدمت باقة من أجمل أغانيها، منها أغنية “جنوب الدرب”، التي كانت طرحتها قبل شهرين، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتألقت بلقيس بإطلالتها، حيث ارتدت فستاناً فضياً طويلاً ولامعاً، يتلاءم مع تسريحة شعرها، وطبقت مكياجاً ناعماً جداً أبرز جمال وجهها.

يذكر أن بلقيس غالبا ما تتألق بإطلالاتها، حيث أحيت سابقا حفلاً لصالح إحدى المنصات الإلكترونية، وظهرت بعدة إطلالات، فإرتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر القاتم، وبأكمام طويلة، ولفتت أنظار المتابعين بأناقتها العالية، كما ظهرت وهي ترتدي بدلة مميزة، باللون الأخضر الخفيف، ومؤلفة من ثلاث قطع.

وطرحت بلقيس منذ أسبوعين أغنية “صابرة” وهى الأغنية التي قدمتها باللهجة المغربية من كلمات يونس أدم وألحان مروان أصيل ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي، وتصدرت الأغنية تريند اليوتيوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية لعدة أيام ووصلت نسب مشاهدتها لأكثر من تسعة ملايين مشاهدة حتى الآن.

ثم تتجه بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل للانتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تجربة لها بعد أغنية “دبلوماسي” مع الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي.